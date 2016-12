L'automobilista ha un malore, si schianta e distrugge una casa

Sabato 31 Dicembre 2016, 17:49

Si trova ancora ricoverato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni, come riferito dai medici, non sono preoccupanti. Poteva andare decisamente peggio ad un 60enne che due giorni fa ha avuto un malore alla guida del proprio pick-up ed è uscito fuori strada, per poi andarsi a schiantare contro il muro di un'abitazione privata.È accaduto a Speegleville, piccolo centro abitato in Texas. L'episodio è raccontato da un portale di informazione locale : dopo il malore, il veicolo dell'uomo si è schiantato contro la casa di Tony DeMaria, distruggendo quasi completamente il muro di una camera da letto. L'uomo ha pubblicato su Facebook il video dello schianto, ripreso da una telecamera di sorveglianza, e ne ha poi mostrato gli effetti sull'edificio.La polizia e le autorità sanitarie hanno fatto sapere che l'automobilista è uscito illeso dopo l'incidente, ma le sue condizioni di salute sono ancora monitorate con attenzione dopo il malore sofferto alla guida. Non è stato rivelato il tipo di malore accusato dall'uomo.

