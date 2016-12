Domenica 25 Dicembre 2016, 18:11

di Federica Macagnone

Diciotto mesi dietro le sbarre. È stata questa la decisione di un giudice della Grimsby Crown Court che ha condannato un gruppo di ragazzi accusati di essersi ubriacati e di aver aggredito Alan Bunce, 33 anni, fino a stenderlo a terra con un pugno violento e lasciandolo incosciente in strada fino all'arrivo dell'ambulanza. Un attacco spaventoso sferrato ai danni di un uomo che non solo non aveva provocato la violenza, ma non conosceva nemmeno il gruppo: la sua “colpa” è stata unicamente quella di chiedere spiegazioni sul perché il gruppo lo stesse accerchiando.A incastrare i tre è stata una telecamera di sicurezza puntata su una piazza di Grimsby, nel North Lincolnshire, in Inghilterra: come mostrano le immagini, intorno alle 6 del mattino del 23 aprile, Bunce stava camminando tranquillamente per recuperare la sua auto dopo una serata con gli amici. Purtroppo nel tragitto si è imbattuto in un gruppo di nove ragazzi che, senza una ragione, lo hanno attaccato: Kyle Thornton, 23 anni, gli ha dato un leggero pugno provocatorio e si è allontanato. Bunce, a quel punto, lo ha raggiunto per chiedere spiegazioni, mentre una ragazza del gruppo stava tentando il possibile per dividerli. È stato mentre i due discutevano che è entrato in scena Aiden Hidderley, 23 anni, che ha sferrato a Bunce un pugno sul volto così potente da lasciarlo privo di sensi a terra. Prima che i ragazzi si allontanassero, infine, il 21enne Tobias Nicholson gli ha dato un calcio. Bunce si è salvato grazie all'intervento di un passante che, subito dopo aver visto gli aggressori dileguarsi, si è fatto avanti e ha chiamato immediatamente l'ambulanza.L'uomo, sottoposto a un intervento per l'inserimento di una protesi alla mascella, ha subìto un trauma cranico. Per mesi si è potuto cibare solo con frullati e liquidi e ancora oggi continua ad avere incubi su quella notte. Adesso Nicholson, Hidderley e Thornton sono stati incarcerati. «È stato un attacco vile - ha detto il giudice Rachael Harrison - Per fortuna ci sono stati dei testimoni che lo hanno aiutato e una telecamera di sicurezza che ci ha permesso di individuare i colpevoli. Bunce ha avuto la sfortuna di imbattersi in voi». Hidderley e Nicholson hanno confessato e sono stati condannati a 18 mesi per lesioni gravi. Thornton, accusato di rissa, è stato imprigionato per 14 mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA