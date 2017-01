Istanbul, turisti italiani scampati al massacro: “Terribile, tutto in un attimo”

Domenica 1 Gennaio 2017, 19:59

Tra le persone presenti nel Reina di Istanbul, durante l'attacco della scorsa notte, c'erano anche alcuni giovani italiani. Il gruppo di turisti, tuttavia, è miracolosamente scampato alla furia omicida degli attentatori.Lo riporta la tv locale modenese Trc-Telemodena secondo cui i giovani, che stavano festeggiando il Capodanno, si sono salvati gettandosi a terra quando i primi spari nel locale hanno fatto scattare il panico. Alcuni di loro, secondo la tv, avrebbero riportato solo lievi escoriazioni nella calca. Si tratterebbe di tre modenesi e altri amici di Brescia e Palermo, in Turchia per lavoro.«È accaduto tutto in un istante, stavamo tutti festeggiando e mangiando a tavola quando sono esplosi i primi colpi ed è scattato il panico nel locale». È quanto hanno raccontato a Trc-Telemodena i tre giovani modenesi scampati alla strage del Reina di Istanbul insieme ad amici di Brescia e Palermo. Gli italiani che sono riusciti a salvarsi intendono mantenere l'anonimato e raccontano di aver udito spari arrivare da più direzioni, oltre ad aver visto l'uomo con il mitra che sparava sulla gente.I colpi di mitra, sempre secondo la loro ricostruzione di quelle fasi concitate e terribili, sarebbero stati sparati dalla scala della pista centrale della discoteca ma anche al piano superiore, dove si trova il ristorante giapponese.Nel gruppo di italiani coinvolto nell'attentato di Istanbul ci sarebbe anche una donna bresciana, residente in Turchia da tempo per questioni di lavoro. La donna sarebbe rimasta lievemente ferita alla testa nel corso dell'attentato mentre si trovava nel locale preso di mira dal terrorista. La donna era in compagnia di un gruppo di modenesi anche loro coinvolti, ma illesi.

