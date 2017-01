Istanbul, l'attentatore originario dell'Asia Centrale

Lunedì 2 Gennaio 2017, 12:51

Istanbul: Victims of Reina nightclub attack identified https://t.co/Ly4o5HbfUe — Peter Nut (@nipped) 2 gennaio 2017

Attentato #Istanbul, la città turca è sconvolta dall'attentato. Le immagini fuori dal locale: https://t.co/v2mmBHhM7L — Sky TG24 (@SkyTG24) 1 gennaio 2017

ISTANBUL - L'Isis rivendica la strage. In un comunicato, tramite la sua agenzia di stampa Amaq, l'Isis ha rivendicato l'attentato al Reina nightclub di Istanbul. Lo riferisce SkyNews. Oltre che in arabo, per la prima volta il comunicato di rivendicazione dell'Isis è stato diffuso anche in lingua turca. Nell'attentato alla discoteca sono morte 39 persone, di cui 24 stranieri, e altre 70 sono rimaste ferite. Svolta nelle indagini.Anche per le autorità turche ci sarebbedietro l'attacco al Reina nightclub di Istanbul. Lo riferiscono i quotidiani Hurriyet e Karar.I due giornali, citando fonti anonime, affermano che l'attentatore che ha sparato e ucciso 39 persone durante la notte di Capodanno proviene da una nazione asiatica centrale, forseE intanto continuano le ricerche del killer. Per la caccia all'uomo sono stati mobilitati migliaia di poliziotti in tutto il Paese. Si apprende che sono stati esplosi tra iall'interno del locale.

