Istanbul, l'Isis rivendica la strage: continua la caccia al killer

Oltre che in arabo, per la prima volta il comunicato di rivendicazione è stato diffuso anche in lingua turca.

Un attacco contro «uno dei più famosi nightclub» dove «i cristiani celebrano la loro festa apostata», recita la nota di rivendicazione dell'Isis, «Continuano le operazioni benedette che l'Is sta conducendo contro il protettore della croce, la Turchia. Un soldato eroico del califfato ha colpito uno dei più famosi nightclub dove i cristiani celebrano la loro festa apostata».

Lo Stato Islamico ha rivendicato l'attentato a Istanbul,Lo riferisce Skynews.Intanto continua la caccia al killer, che dopo aver aperto il fuoco all'impazzata nel locale, si è dato alla fuga. Due quotidiani locali, Hurriyet e Karar, citando fonti anonime, sostengono che l'autore della strage potrebbe essere originario dell'Uzbekistan o Kyrgyzstan. Per la caccia all'uomo sono stati mobilitati migliaia di poliziotti in tutto il Paese. Intanto, si apprende che sono stati esplosi tra i 120 e 180 colpi all'interno del locale.