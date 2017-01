Attentato in discoteca a Istanbul, testimone: «Sono entrati e hanno aperto il fuoco»

Domenica 1 Gennaio 2017, 10:18

«Questi pazzi sono entrati sparando ovunque, contro tutto»: lo racconta alla Cnn un testimone, rimasto ferito ad una gamba da un proiettile, del massacro di stanotte alla discoteca Reina di Istanbul. E una donna ricoverata in ospedale intervistata da rai News 24 ha raccontato: «Ero di spalle e mio marito mi ha urlato: 'Buttati giù!'. Eravamo vicino a una finestra e ho sentito che due o tre persone stavano sparando. Poi sono svenuta. Molte persone erano a terra. Poi sono arrivate le forze speciali e ci hanno portato via. Mio marito è rimasto ferito in tre punti».

