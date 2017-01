Incendio su un traghetto, 23 morti e 17 dispersi

Domenica 1 Gennaio 2017, 11:49

Almeno 23 persone sono morte in quello che pare un bilancio provvisorio di un incendio scoppiato a bordo di un affollato traghetto in Indonesia, vicino alla capitale Giakarta. L'imbarcazione - rivelano fonti ufficiali sul posto - trasportava circa 100 persone dal porto di Muara Angke, a Giakarta, verso Tidung, un'isola turistica nell'arcipelago di Kepulauan Seribu. Non è ancora chiaro se a bordo vi fossero stranieri.Un testimone citato dai media afferma che le fiamme hanno avvolto metà del traghetto. L'emittente MetroTv parla di almeno 10 persone ferite trasportate d'urgenza in ospedale. In Indonesia sono frequenti gli incidenti sui traghetti, un mezzo di trasporto fondamentale in un popoloso Paese-arcipelago costituito da migliaia di isole e isolette, dove però i regolamenti di sicurezza sui trasporti sono poco stringenti.Ci sono 17 persone che risultano disperse in seguito all'incendio divampato su un traghetto diretto da Giakarta verso un'isola turistica nell'arcipelago di Kepulauan Seribu. A bordo, contrariamente a quanto appreso in un primo tempo, si trovavano 230 e non 100 persone. Almeno 10 imbarcazioni stanno perlustrando le acque dove è scoppiato l'incendio alla ricerca di sopravvissuti. La maggior parte dei passeggeri sono cittadini indonesiani che festeggiavano l'arrivo del Nuovo Anno. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Un testimone ha raccontato ad una tv locale che le fiamme sono iniziate una quindicina di minuti dopo la partenza dal porto di Muara Angke.

