Il viaggio in pullman è disgustoso, nel tragitto accade l'incredibile -Guarda

Sabato 8 Aprile 2017, 17:26

BANGKOK - Il viaggio più interminabile della storia. Un tragitto di 8 ore in pullman è diventato per, 21enne thailandese, una vera e propriaAccade in Thailandia. Come riporta il sito Metro.co.uk , Narong è sul pullman che lo porterà da Bangkok alla provincia di Sukhothai, nel nord del paese. Un viaggio di oltreQuando all'improvviso accade l'incredibile.Una ragazza probabilmente francese, seduta nel posto dietro a lui, ha poggiatosul sedile accanto a quello del giovane thailandese. "Le ho chiesto più volte di mettere giù i piedi, ma non c'è stato nulla da fare.mi faceva sentire male. L'odore rancido ha riempito il pullman", racconta.Insomma, il viaggio per Narong è stata una vera e propria via crucis. Il video su Youtube è diventato

© RIPRODUZIONE RISERVATA