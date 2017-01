"Il Titanic affondò per un incendio": la nuova teoria dopo 100 anni

Martedì 3 Gennaio 2017, 14:29

A new documentary suggests photos forgotten for a century prove the Titanic was weakened by a smoldering coal fire https://t.co/q0fx0cCmYm pic.twitter.com/mb13SgUsdk — CNN (@CNN) 3 gennaio 2017

LONDRA - Non fu l'iceberg a causare l'affondamento più famoso della storia. Una nuova affascinante teoria apre un 'giallo' sulla fine delSecondo il giornalistache spiega la sua 'scoperta' in un documentario dell'emittente britannica Channel 4, la causa dell'affondamento della nave nell'aprile 1912 sarebbe stato un incendio all'interno dello scafo, di cui i costruttori erano a conoscenza, e non tanto l'iceberg contro il quale andò a cozzare nell'Oceano Atlantico.Dall'analisi di alcune fotografie sono emersi infatti i segni di fiamme che lente ma inesorabili si erano sviluppate vicino alle caldaie del transatlantico quando ancora si trovava nel porto di Belfast, dove venne costruito. Si era cercato di spegnerle ma senza successo. Nonostante questo il programma della costosa nave andò avanti e l'incendio continuò a indebolire per giorni lo scafo del Titanic fino a quando arrivò ad urtare l'iceberg che lo squarciò causando il danno letale per la cosiddetta nave 'Inaffondabile'. Nel disastro sulla rotta da Southampton a New York morirono 1500 persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA