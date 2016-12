Il ponte è troppo basso per il camion, il disastro è inevitabile

Mercoledì 28 Dicembre 2016, 13:57

Un autotrasportatore che ha sottovalutato l'altezza del proprio veicolo rispetto ad un ponte decisamente basso ha rischiato di creare un vero e proprio disastro nella città di Westwood, nel Massachusetts.Poco dopo mezzogiorno dello scorso sabato, l'uomo stava guidando il proprio camion quando ha deciso di oltrepassare un ponte troppo basso e l'autocarro, dopo l'impatto, si è aperto come una lattina di alluminio. Nonostante gli ingenti danni provocati, per fortuna non ci sono stati feriti. Lo riporta il Boston Globe

