Il padre abbraccia il neonato, ma la foto fa discutere su Facebook: ecco perché

Mercoledì 12 Aprile 2017, 18:09

Una scena che dovrebbe stringere il cuore, invece a molti ha stretto lo stomaco. Si tratta di uno scatto della fotografa di Melbourne Lacey Barratt, mamma di 5 figli, che già in passato ha fatto molto parlare di sé , che ritrae un papà che stringe in braccio il figlio appena nato con ancora il cordone attaccato.L'immagine è dolce, ma molti utenti su Facebook, dove è stata pubblicata la foto, l'hanno ritenuta disgustosa a causa della presenza della placenta. «La placenta rovina questa bella immagina, ma è solo una mia opinione», ha scritto una donna, e come lei molte altre che si sono dette disgustate da quel particolare. L'artista ha così deciso di ripondere: «Basta, parere accettato, non ti azzardare a vomitare il tuo odio verso il parto in nome della libertà di parola».L'obbiettivo della Barrat da tempo è quello di trasformare il parto, evento meraviglioso, ma anche doloroso e traumatico per le donne, in qualcosa di positivo che le aiuti a viverlo nel migliore dei modi. Gli scatti intimi mostrano la vulnerabilità delle donne e dei bimbi in un momento così delicato e per questo la risposta dell'artista non è mancata ad arrivare. Come da tempo sostiene, infatti, sono proprio le persone come quella che ha commentato in quel modo lo scatto, che creano tabù e disagio nei confronti di un episodio tanto bello e naturale al punto da spingere alcune donne verso la depressione.

