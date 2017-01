Il dramma di Ciara: a 17 anni sta per perdere la vista e la vita -Foto

Martedì 3 Gennaio 2017, 11:08

Un'operazione potrebbe esporla al rischio di danni cerebrali o ictus e cosìuna ragazza di 17 anni di Pakenham, sta aspettando inerme il corso della malattia. Lo scorso maggio le hanno diagnosticato un tumore al cervello che cresce di giorno in giorno e presto le toglierà la vista e la vita.Durante una partita di pallavolo è caduta sbattendo la testa e ha cominciato a soffrire di nausea e dolori. I controlli medici ai quali è stata sottoposta hanno confermato la terribile diagnosi.“Il tumore è in un posto che non si può raggiungere. I medici continuano a dirmi che non c'è molto da fare, soprattutto perché continua a crescere”, ha spiegato la mamma della ragazza alla stamba britannica. Attualmente Ciara ha già cominciato ad avere dei problemi di memoria e la cosa potrebbe peggiorare da un momento all’altro.La famiglia ha intenzione di farla visitare da un luminare di Sydney e per questo ha lanciato una campagna di raccolta fondi su GoFoundMe per finanziare il viaggio. La speranza è che possa trovare un modo per curare la 17enne e per permetterle di continuare a vivere il più a lungo possibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA