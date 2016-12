Il bimbo chiede l'elemosina e riceve un pasto, ciò che fa dopo scalda il cuore -Guarda

Martedì 27 Dicembre 2016, 13:12

di Simone Pierini

Un gesto di generosità premiato da una scena che scalda il cuore. Siamo nelle Filippine e marito e moglie avevano appena finito il loro pranzo. All'uscita hanno visto un bimbo chiedere l'elemosina. L'uomo, Geo Tolentino Ringor, ha così detto alla sua compagna di comprare un altro pasto per il piccolo.“Avevamo appena finito il nostro brunch da Jollibee quando mio marito mi ha detto di comprare un altro pasto per un bambino che si era avvicinato chiedendo l’elemosina - scrive in un post su Facebook - Questo è quello che abbiamo visto quando siamo usciti dal ristorante”.Il bimbo, sorridente, stava imboccando un'altra bimba, probabilmente la sorellina. I due stavano così condividendo il regalo della coppia. Una scena toccante che li ripaga per quanto fatto. Di certo il gesto non cambierà la vita di questi due fratellini, ma ha sicuramente regalato ai due una giornata di gioia.

