IL BAMBINO FINISCE SOTTO IL TRENO, MOMENTI DI PANICO IN STAZIONE - VIDEO

Mercoledì 12 Aprile 2017, 20:09

Unè stato ripreso in un video di sicurezza di una stazione di. Un bambino è infattinello spazio che intercorre tra il treno fermo e la banchina, scatenando il panico.La registrazione, avvenuta presso la stazione di, è stata pubblicata dalla società ferroviaria, come parte di unaper evidenziare i pericoli nelle stazioni. Essa mostrasalire su un treno alla stazione quando, il nipote di due anni, è caduto sui binari.Il signor Brewster e sua moglie si sbracciano per chiedere aiuto, prima di riuscire a recuperare il nipote. Brewster ha detto ai media locali che suo nipote è rimasto traumatizzato dall'incidente. Secondo le statistiche sono 223 i bambini caduti sotto i treni nelle stazioni in Australia lo scorso anno.

