I genitori muoiono, la loro bimba muore di fame dopo giorni

Domenica 25 Dicembre 2016, 21:25

di Federica Macagnone

Quando i poliziotti hanno fatto irruzione in quella casa di Kernville, in Pennsylvania, era ormai troppo tardi: Summer, di appena cinque mesi, era morta di fame e di sete dopo essere rimasta giorni da sola accanto ai cadaveri dei genitori, morti per un'overdose da eroina. La piccola ha pianto per ore prima di chiudere gli occhi per sempre, ma nessuno ha sentito il suo pianto disperato: una morte quasi annunciata, la sua, visto che appena un mese fa era stato lanciato un allarme relativo a come i suoi la stavano allevando. In quell'occasione, però, i servizi sociali ritennero che la piccola non corresse alcun pericolo e la lasciarono con la sua famiglia. Ora quella decisione potrebbe finire al vaglio degli investigatori e qualcuno potrebbe pagarla cara per aver permesso che a prendersi cura di lei fossero due genitori tossicodipendenti.La drammatica scoperta è stata fatta giovedì quando gli agenti sono entrati nell'appartamento e hanno trovato i corpi di Jason Chambers, 27 anni, della compagna Chelsea Cardaro, 19, e di Summer. L'uomo è stato trovato in salotto al piano terra, mentre il corpo della ragazza era in un bagno al primo piano. La piccola giaceva priva di vita nella sua culla in camera da letto. Secondo il medico legale, Jeffrey Lees, i due adulti sarebbero morti circa una settimana fa a pochi minuti l'uno dall'altra senza avere la possibilità di chiamare aiuto. Summer, invece, è rimasta per giorni da sola, abbandonata nel suo lettino fino a quando non è morta.La coppia aveva vissuto a New York e viveva a Kernville da maggio. I vicini, che non li vedevano dall'11 dicembre, hanno creduto che la famiglia fosse partita. L'ultimo indizio risale al 14, quando la ragazza ha pubblicato una foto con la figlia dichiarando tutto il suo amore per la piccola e per il fidanzato.Venerdì il procuratore distrettuale Kelly Callihan ha confermato che i due avevano alle spalle una storia di abuso di droghe. Un allarme per la piccola Summer era scattato il mese scorso quando un'ambulanza era stata chiamata per rianimare Jason, che aveva perso i sensi dopo aver assunto eroina. Da quel momento la famiglia è finita sotto osservazione da parte del Children and Youth Services.Poche settimane fa i due avevano ricevuto la visita di alcuni operatori che avevano controllato la casa e avevano ritenuto che Summer dovesse continuare a vivere in quell'appartamento. Una decisione che adesso finirà al vaglio degli investigatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA