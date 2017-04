Martedรฌ 11 Aprile 2017, 14:31

Scent of a Womanโš˜ #chanellipstick #gardenofeden Un post condiviso da Greice Santo (@greicesanto) in data: 8 Apr 2017 alle ore 11:03 PDT

Can you see my heart? by @josephumbro ๐Ÿ“ธ Un post condiviso da Greice Santo (@greicesanto) in data: 14 Nov 2016 alle ore 12:21 PST

After a complete "disastrous day" on Friday I was able to somehow get it together and have an unbelievable night @tarajiphenson White Holidays @foxtv with @RoczaneEnriquez that did a super last minute glam on me. #TarajisWhiteHotHolidays ๐ŸŽ„๐ŸŽ„๐ŸŽ„ #keepgoing #dontletanyonestopyou #dontletanythingcompletelystopyou Un post condiviso da Greice Santo (@greicesanto) in data: 4 Dic 2016 alle ore 13:36 PST

Golden girl ๐ŸŒน by @perlamaarek #beach #curlyhair #tan Un post condiviso da Greice Santo (@greicesanto) in data: 1 Feb 2017 alle ore 13:26 PST

Rain power ๐ŸŒฉ By @kellyfajack Mua @tanamedinamakeup Un post condiviso da Greice Santo (@greicesanto) in data: 6 Feb 2017 alle ore 12:30 PST

A woman on a mission needs no permission By @josephumbro ๐Ÿ“ธ Glam @hairandmakeupbyjosie Un post condiviso da Greice Santo (@greicesanto) in data: 20 Feb 2017 alle ore 12:07 PST

Mean girl in a nice bikini it's what I call the perfect combination ๐Ÿ˜ผ๐Ÿ˜ผ๐Ÿ˜ผ By @josephumbro ๐Ÿ“ธ Hair and MU @hairandmakeupbyjosie #dontmesswithme #goodgirlgonebad Un post condiviso da Greice Santo (@greicesanto) in data: 17 Feb 2017 alle ore 12:16 PST

It's friday! And it's warm outside! ๐Ÿ™Œ By @josephumbro Glam by @hairandmakeupbyjosie #refreshing #weekend Un post condiviso da Greice Santo (@greicesanto) in data: 3 Mar 2017 alle ore 09:23 PST

Still going ๐ŸŒด #beachlife Un post condiviso da Greice Santo (@greicesanto) in data: 11 Mar 2017 alle ore 15:01 PST

Bts of yesterday shoot in SF for @tartcollections ๐ŸŒน @industrymodelmanagement Un post condiviso da Greice Santo (@greicesanto) in data: 14 Set 2016 alle ore 14:21 PDT

Il suo exploit, prima come modella e poi come attrice nella serie 'Jane the virgin', ha conquistato tutti negli Stati Uniti. Qualcuno, però, è andato decisamente oltre.Come poter negare quanto sia sexy la 24enne brasiliana Greice Santo? Tra shooting fotografici e performance sul set, la ragazza è sempre una delizia per gli occhi.La bellezza di Greice ha conquistato anche il miliardario canadese Daryl Katz, proprietario anche della squadra di hockey sul ghiaccio degli Edmonton Oilers, una franchigia NHL dell'Alberta. L'uomo, infatti, le avrebbe fatto una proposta indecente e ricchissima.Ventimila dollari a notte, per trascorrere insieme sei notti al mese per un anno: il tutto per una cifra pari a circa 1 milione e 800 mila euro. Una proposta decisamente ricca, quella del 55enne Katz, che per convincere la ragazza ad accettare invia regali e somme di denaro in continuazione.C'è però un piccolo dettaglio, non trascurabile: Greice è sposata con Robert J. Cipriani, un ex giocatore d'azzardo professionista di origini italiane, radiato dai più importanti casinò del mondo a causa di una condanna per frode fiscale. L'uomo non l'ha presa benissimo, per usare un eufemismo.Come riporta Variety , Cipriani ha deciso di denunciare Katz. La battaglia legale, però, non si limita alla proposta indecente e si è arricchita da poco di nuovi particolari. L'avvocato del miliardario canadese, infatti, ha deciso di controbattera accusando Cipriani: «Si è inventato tutto, lo fa per screditare il mio assistito ed estorcergli soldi come ha fatto in passato con altri ricchi imprenditori. Lo sta facendo da un anno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA