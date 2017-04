"La tua fidanzatina è morta": 13enne si uccide per il dolore, ma era uno scherzo -Foto

Venerdì 7 Aprile 2017, 17:43

Uno scherzo finito in tragedia quello fatto a un ragazzo di soli 13 anni.è stato convinto da alcune amiche della fidanzatina che lei si era tolta la vita, così, non reggendo il dolore, ha deciso uccidersi a sua volta. Il ragazzo è morto credendo che la ragazza di cui era innamorato si fosse uccisa, ma in realtà era viva e vegeta.La famiglia è scioccata da quanto accaduto: «Gli ha fatto uno scherzo, convincendolo che fosse morta. Ha usato alcune sue amiche per far sembrare su Facebook che si fosse uccisa», ha raccontato la madre, come riporta il Daily Mail , «Tysen era certo che si fosse suicidata e così ha detto: ‘Mi uccido anche io'». Il 13enne, originario degli Stati Uniti, è stato portato in ospedale dopo aver provato ad uccidersi, ma è morto dopo tre settimane.La mamma non ha voluto rivelare il modo in cui il figlio avrebbe provato a togliersi la vita, ma non riesce a spiegarsi il motivo di uno scherzo tanto crudele: «Sono davvero arrabbiata. Sono giovani e tutto il resto, ma quando fai una cosa del genere devi essere anche consapevole delle tue scelte: sai se stai facendo del bene o del male», motivo per cui ha annunciato che provvederà legalmente contro le persone che hanno spinto suo figlio a farsi del male.La ragazza che avrebbe architettato tutto lo scherzo potrebbe essere giudicata come un'adulta, sebbene sia anche lei minorenne. Sono in corso le indagini della polizia, ma intanto la donna esorta tutti i genitori a parlare con i figli, a far capire loro le conseguenze che possono avere le loro azioni.

