Genitori olandesi arrabbiati. Nel programma "multiculturale" i bambini costretti a pregare l'Islam -Video

Giovedì 29 Dicembre 2016, 21:34

Alcuni genitori arrabbiati hanno chiesto ad unaindi cambiare i programmi, dopo la diffusione di unche mostra i bambini mentre. I media locali hanno scritto che la moschea in questione si crede essere nella città di, ed è in passato finita al centro di polemiche, a causa dell'integralismo di alcuni suoi frequentatori.Il video mostra unche spiega ai bambini come pregano i musulmani, con tutti i ragazzi costretti a stare in piedi su un lato della stanza, mentre le ragazze sono sul lato opposto. Ai bambini viene detto di mettere 'i gomiti a terra' e 'le mani vicino alle orecchie'.Il video è stato diffuso da un deputato olandese indignato,, che ha esortato i genitori a "rifiutare i programmi scolastici politicamente corretti ". Sul web sono molti i genitori che commentano arrabbiati. Uno di loro ha dichiarato: "Di recente ho scoperto che mio figlio è stato costretto a cantare "benvenuto, benvenuto rifugiato", al posto delle canzoni di Natale."Secondo il programma in questione i bambini devono "imparare le caratteristiche principali delle religioni che svolgono un ruolo importante nella società olandese multiculturale". Il dibattito sulla società multiculturale olandese è al centro dello scontro politico, in vista delle prossime elezioni di Marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA