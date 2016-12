La fortuna bacia i comunisti: sezione del partito spagnolo vince 56 milioni alla lotteria di Natale

Giovedì 22 Dicembre 2016, 20:45

Unada 56 milioni di euro per una. È successo in Spagna, in una frazione dichiamata Pinos Puente, che festeggia l'estrazione del numero 4536. Un paese di soli 11mila abitanti colpito dalla disoccupazione che ha sfidato la sorte ed è stato premiato.La sezione locale del Partito Comunista ha acquistato i biglietti della lotteria di Natale da distribuire tra iscritti e simpatizzanti. Il biglietto vincente del secondo premio da 1.250.000 euro, ,oltiplicato per le serie vendute, ha portato alla cifra monstre di 56 milioni di euro.Festeggiamenti in tutta Madrid dopo che tutti i biglietti della lotteria di Natale el Gordo (Il ciccionè) con il numero che ha vinto il primo premio sono stati venduti in un quartiere della città. Il 66513 è apparso su 1.650 biglietti e ogni possessore del numero 'magicò ha vinto 400.000 euro. La lotteria ha un valore complessivo di 2,6 miliardi di euro. I biglietti sono venduti in vari uffici della lotteria in tutto il Paese, ma questa volta tutto il pacchetto che è risultato vincitore è stato venduto da un unico ufficio nel modesto quartiere Acacias della capitale spagnola. La gente festeggia nei negozi e nei bar vicini all'ufficio della lotteria e la televisione spagnola trasmette immagini di persone che ballano e cantano per le strade.

