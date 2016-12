Film porno nel maxi schermo del centro commerciale, ragazzini filmano e ridono -Video

Venerdì 30 Dicembre 2016, 15:24

I residenti di una città cinese sono rimastiieri quando hanno vistotrasmesso su un maxischermo pubblico, per più di. Il video è partito poiché un lavoratore ha lasciato il computer in, secondo ilL'incidente è avvenuto su una strada trafficata a, una delle principali città, quasi otto milioni di abitanti, nella parte orientale della, provincia di. Il contenuto esplicito è stato mostrato su un grande schermo al di fuori di unLa polizia locale ha detto che il video era stato salvato nel personal computer di un lavoratore di gestione, che stava testando lo schermo. L'operaio poi è andato via lasciando il computer incustodito. Sui social media cinesi i video ripresi dai passanti sono diventati presto virali. Dei ragazzini, infatti, hanno filamto quanto stava accadendo e mentre ridevano hanno postato sui social le immagini che scorrevano sul maxiscehrmo.Una guardia di sicurezza ha detto a un giornalista del: 'Il contenuto del video è stato davvero ... Sono troppo timido per parlarne ...'Il caso è stato segnalato alla polizia locale immediatamente. Il lavoratore è stato portato alla polizia locale per le indagini. Il centro commerciale ha anche rilasciato delleper la trasmissione video di cattivo gusto sullo stesso grande schermo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA