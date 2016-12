FERITO DALLA POLIZIA, RESTA PARALIZZATO E CHIEDE UN RISARCIMENTO

Mercoledì 28 Dicembre 2016, 13:04

Un uomo rimasto paralizzato dopo essere rimasto ferito da un colpo di pistola alla schiena da un agente di polizia ha fatto sapere di voler avanzare una richiesta di risarcimento danni.È accaduto a Fort Worth, in Texas. L'uomo rimasto ferito è un afroamericano e questo non aiuta a stemperare il clima di tensione ancora vivo tra la comunità dei neri e le forze dell'ordine. Non è chiaro, come riporta un'emittente locale , quando sia accaduto l'episodio incriminato, il cui filmato è stato diffuso dai legali dell'uomo nella giornata di ieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA