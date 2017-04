Martedì 11 Aprile 2017, 20:12

Esplosioni davanti al bus del Borussia Dortmund mentre si dirigeva verso lo stadio per la partita di Champions League contro il Monaco. La gara è stata rinviata a domani alle 18.45. L'esplosivo potrebbe essere stato piazzato precedentemente sulla strada. Risulta ferito il giocatore Marc Bartra, trasportato in ospedale. Sono state tre le esplosioni che si sono verificate. E sono avvenute a 10 km dallo stadio, lungo la Wittbraeucker Strasse. La polizia sta indagando per capire se si sia trattato di un attentato mirato contro la squadra. Gli esplosivi si trovavano in una siepe sulla strada.

Bombenexplosion am Mannschaftsbus am Mannschaftshotel. Spieler in Sicherheit. Keine Gefahr im und am Stadion. Weitere Infos folgen. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017

«Esplosioni davanti all'autobus della squadra vicino all'albergo, i giocatori stanno bene, non ci sono pericoli dentro o intorno allo stadio». È quanto si legge sull'account Twitter del Borussia per tranquillizzare i tifosi che si trovano all'interno dello stadio di Dortmund dove non verrà disputata la partita tra la squadra tedesca e il Monaco. In un altro tweet si esortano i tifosi ad aspettare con calma le informazioni ufficiali ed evitare di diffondere voci ed illazioni non controllate: «questo ci sarebbe di grande aiuto». Nella Germania con i nervi tesi a causa del terrorismo internazionale, gli avvenimenti di questa sera vengono seguiti con il fiato sospeso dai tedeschi, che sperano si sia trattato di una provocazione sportiva. Ma altri media evocano altre piste. Risale al 19 dicembre l'attentato compiuto dal tunisino Anis Amri, che attaccò con un camion il mercatino di Natale della chiesa della Memoria di Berlino, uccidendo 12 persone e ferendone 50. Il pensiero è andato anche al 17 novembre del 2015, quando fu annullata, a pochi minuti dall'inizio, la partita di calcio amichevole Germania-Olanda a causa di un allarme attentato. E i media tedeschi stanno ricordando con insistenza anche l'attentato nel novembre dello stesso anno a Parigi, che colpì anche lo Stade de France. "Non ci sono indizi di terrorismo". Non c'è alcun indizio finora di un attentato terroristico. Lo dicono fonti della sicurezza citate dalla Dpa, a proposito delle esplosioni che hanno colpito il bus del Borussia Dortmund.

Lo riferisce la Bild che parla di «esplosivo» che, secondo il tabloid tedesco, potrebbe essere stato piazzato precedentemente sulla strada.Risulta ferito, riferisce sempre la Bild, il giocatore Marc Bartra, trasportato in ospedale.Marc Bartra, il difensore 26enne del Borsussia Dortmund, è stato ferito da schegge di vetro nell'esplosione verificatasi vicino al bus che trasportava la squadra di calcio allo stadio. Lo scrive Marca online citando la polizia di Dortmund. Bartra ha tagli ad un braccio ed è sotto shock.

