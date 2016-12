Due scosse di magnitudo 5.7, poi la replica di 5.5: paura negli Usa

Mercoledì 28 Dicembre 2016, 11:05

Estimated population in the felt area: 6.6 millions inhabitants pic.twitter.com/BDNbRBeoTI — EMSC (@LastQuake) 28 dicembre 2016

This is the 5th felt #earthquake in Nevada in the last 59 minutes https://t.co/OSr2jaub9Y — EMSC (@LastQuake) 28 dicembre 2016

This is the 2nd strong #earthquake felt in Nevada in the last 17 minutes and less than 30 km away — EMSC (@LastQuake) 28 dicembre 2016

Paura negli Stati Uniti, dove nelle ultime ore il Nevada è stato colpito da un'impressionante sequenza sismica. A meno di venti km dal confine con la California, infatti, sono state registrate tre scosse di terremoto molto forti, avvertite chiaramente da tutta la popolazione, oltre a varie repliche di intensità più moderata.La prima, forte scossa è stata registrata poco dopo la mezzanotte locale (9:18 ora italiana) ed ha avuto una magnitudo pari a 5.7 secondo l'USGS e di 5.6 secondo l'EMSC. Quattro minuti dopo, una replica di intensità simile, sempre nella zona circostante la città di Hawthorne. Anche in questo caso il servizio sismologico statunitense ha stimato la magnitudo in 5.7, mentre l'EMSC parla di 5.5.Dopo una sequenza di repliche di magnitudo fino a 4 nel giro di un'ora, una nuova forte scossa, di magnitudo 5.5 ha colpito nuovamente la zona. Non si hanno al momento notizie di danni a cose o persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA