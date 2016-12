Doping alle Olimpiadi, il Nyt: "Mosca ammette vasta operazione"

Mercoledì 28 Dicembre 2016, 08:46

La Russia ammette per la prima volta «uno dei maggiori complotti nella storia dello sport: un'operazione di doping vasta sugli atleti russi», che non ha riguardato solo le Olimpiadi invernali di Sochi nel 2015 ma anche altre occasioni. Lo riporta il New York Times citando interviste con funzionari russi che, comunque, respingono l'idea che il programma di doping fosse sponsorizzato dallo Stato.

