Mercoledì 4 Gennaio 2017, 15:33

Credete al? Dopo aver visto questo video, sicuramente, avrete meno dubbi a riguardo. Una donna voleva distruggere uncostruito da alcuni bambini e che si trovava vicino l'ingresso di casa sua.Dopo un primo, la ragazza è riuscita a buttare giù il pupazzo ma, non contenta, ha iniziato a saltarci su per disintegrarlo. Ladella neve, però, le gioca un brutto scherzo.Guardare per credere...

© RIPRODUZIONE RISERVATA