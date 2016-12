Aereo dirottato a Malta: "Tutti liberi i 118 ostaggi"

Venerdì 23 Dicembre 2016, 12:05

I dirottatori dell'aereo libico deviato su Malta hanno rilasciato tutte le 118 persone a bordo. A quanto ha riferito il pilota dell'aereo dirottato, Ali Milad, citato dall'account Twitter di "Libyàs channel", i dirottatori del volo Afriqiyah Airways volevano far atterrare l'aereo a Roma.'Il volo dirottato, Afriqiyah Airways A320, era impegnato in una rotta interna libica tra Sebha e Tripoli. I dirottatori si chiamerebbero Mussa Shaha e Ahmed Ali, avrebbero intorno ai 30 anni e sarebbero originari della Libia meridionale. Secondo l'emittente satellitare al-Arabiya, a bordo del velivolo ci sarebbero ancora i due piloti. Uno dei dirottatori dell'aereo libico a Malta è uscito dal portellone del velivolo sventolando una bandiera verde della Jamahiriya, simbolo della Libia di Gheddafi. Uno dei due dirottatori ha dichiarato di essere il leader di un partito pro- Gheddafi chiamato al-Fateh al-Jaded (La nuova conquista). Lo ha riferito l'emittente satellitare al-Arabiya. La tv libica 'Libyàs channel' ha riferito di aver parlato con il dirottatore, il quale avrebbe spiegato che l'azione aveva l'obiettivo di accendere i riflettori e promuovere il partito.I dirottatori avrebbero chiesto infatti la scarcerazione di Saif al-Islam Gheddafi, uno dei figli del defunto colonnello libico Muammar Gheddafi. È quanto sostiene in un tweet l'emittente libica 'al-Hadath'. Saif al-Islam, considerato il delfino del colonnello, era stato catturato dai miliziani di Zintan a novembre del 2011, poi processato e condannato a morte per l'uccisione di manifestanti durante le proteste contro suo padre. Saif al-Islam si trova in prigione a Zintan, nella Libia nordoccidentale, come confermato dalle autorità della stessa città lo scorso 8 luglio, smentendo le notizie circolate sulla sua liberazione. Lo ha confermato il presidente della stessa compagnia aerea, Abubaker Elfortia, citato da 'Libyàs Channel'..Lo riferisce il Times of Malta. In un tweet, il premier Joseph Muscat scrive: «Informati di potenziale situazione di dirottamento di un volo interno libico dirottato su Malta. Operazioni di sicurezza ed emergenza in stand by».

