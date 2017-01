Martedì 3 Gennaio 2017, 18:46

I buoni propositi per l'anno nuovo possono costare cari. Specie se, per smaltire gli eccessi delle feste di fine anno, si opta per un regime detox radicale e fai da te. Il monito arriva dai medici che, sul 'British Medical Journal Case Reports', descrivono il caso di una donna di 47 anni, finita in terapia intensiva al Milton Keynes Hospital, nel North Buckinghamshire, dopo un drastico regime detox a base di erbe e un eccessivo consumo di acqua e tisane. La paziente ha riposto bene alle cure, ma la sua storia è un monito sui pericoli di approcci di questo tipo, dicono i medici. Metodi diffusi proprio in questo mese dell'anno. La paziente in questione aveva assunto un cocktail di erbe e integratori, tra cui: cardo mariano, molkosan, I-teanina, un composto di vitamina B, verbena e radice di valeriana. Secondo i familiari, inoltre, aveva anche bevuto molta acqua, tè verde, e tè alla salvia prima di subire un collasso. Gli esami hanno rivelato livelli pericolosamente bassi di sodio nel corpo. «Il mercato della medicina alternativa è molto popolare nel Regno Unito e il concetto di 'disintossicazionè per il nuovo anno con prodotti del tutto naturali è attraente per chi è meno interessato alla medicina basata sull'evidenza rispetto alla medicina complementare», scrivono i medici. «L'eccessiva assunzione di acqua come metodo di 'purificazione e pulizià del corpo» fa rima con la convinzione «che i prodotti di scarto dannosi possono essere lavati via dall'organismo in questo modo», continuano i medici. Ma «nonostante il marketing suggerisca altrimenti, i prodotti totalmente naturali non sono privi di effetti collaterali». E la British Dietetic Association, ricorda la 'Bbc onlinè, sottolinea come la stessa idea di detox sia una sciocchezza. «Non ci sono pillole o bevande specifiche, patch o lozioni che possono fare un lavoro magico», spiega un portavoce. «Il nostro corpo ha numerosi organi, come pelle, intestino, fegato e reni, che continuamente lo 'disintossicanò dalla testa ai piedi». Ecco dunque che «essere ben idratati è una strategia sensata, ma bere troppa acqua può essere pericoloso come non berne abbastanza. Suona prevedibile - conclude l'esperto - ma per la stragrande maggioranza delle persone, una dieta equilibrata e una regolare attività fisica sono gli unici modi per salvaguardare e massimizzare la salute».

