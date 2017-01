Con l'auto in spiaggia, la reazione è incredibile: vettura presa a sassate - Video

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 16:39

Ha visto una vecchia Opel Corsa sfrecciare in spiaggia e non ci ha pensato su. Ha preso un sasso molto grosso e pesante e lo ha lanciato contro il parabrezza della vettura. E’ accaduto sulla spiaggia di blue beach a Pitimbu in Brasile. Nell’auto c'era una donna incinta che ha anche provato a protestare, inutilmente. Poi l'auto è stata praticamente inghiottita dalle onde dell'Oceano.

