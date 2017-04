CIECO CADE SUI BINARI E SI ROMPE UNA GAMBA PROPRIO QUANDO STA ARRIVANDO IL TRENO... -GUARDA

Domenica 9 Aprile 2017, 19:45

Un uomo non vedente è inciampato mentre stava attendendo il treno a una stazione di Atlanta, in Georgia. L'uomo è caduto sui binari e, come si vede abbastanza chiaramente dalle immagini, si è rotto una gamba.Il treno sta arrivando e sono secondi di panico. Le persone che hanno assistito alla scena si lanciano immediatamente per aiutarlo rischiando loro stessi di essere falciati dal convoglio che sta per sopraggiungere.Per fortuna dell'uomo e dei suoi eroi la vicenda si risolve senza gravi conseguenze, salvo la frattura dell'arto. Ma il treno non li ha travolti. La notizia è riportata dal New York Post

