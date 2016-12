Choc in Francia, bimba di 5 anni muore schiacciata dal televisore

Lunedì 26 Dicembre 2016, 20:35

Dramma in Francia. I soccorsi non hanno potuto fare nulla per salvarla. La piccola, una bambina di 5 anni, è morta poco dopo l'arrivo dell'ambulanza e dei Vigili del Fuoco, per le ferite riportate dalla caduta del televisore di casa che l'ha schiacciata.È accaduto, in Francia, a Villeneuve-lès-Avignon, nel dipartimento del Gard. La piccola stava trascorrendo il Natale con la famiglia, quando l'apparecchio le è caduto addosso, come riferisce il quotidiano locale 'Dauphiné Libéré' . È rimasta cosciente per un pò, ma poi è spirata in ambulanza per arresto cardio-respiratorio. Sembra che la bambina stesse giocando vicino al vecchio televisore, un modello a tubo catodico, quindi molto pesante, evidentemente non molto stabile. Forse urtando il mobile su cui era poggiato, l'apparecchio è caduto sulla piccola, uccidendola.

