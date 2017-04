Chirurgo opera per 28 ore consecutive poi crolla sul pavimento, lo scatto diventa virale

Mercoledì 12 Aprile 2017, 20:07

Distrutto dalla stanchezza un chirurgo cinese è stato fotografato mentre dorme in terra sinito dopo aver operato per 28 ore ininterrottamente. Luo Heng, specialista di un ospedale di Dingyuan, un’area della provincia orientale di Anhui, è diventato famoso in tutto il mondo dopo che una sua foto è finita sui social cinesi facendo in breve tempo il giro del web.Luo è diventato un eroe dopo che si è scoperto il motivo per cui è crollato, sfinito, in terra addormentato nell'ospedale in cui lavora. Il chirurgo avrebbe lavorato per 28 ore in modo continuativo: tutta la notte aveva eseguito una serie di operazioni urgenti seguite da altri tre interventi il giorno dopo, secondo quanto riporta il Mirror . "Anche se la temperatura a Dingyuan era inferiore a 13°, Luo, esausto, ha deciso di farsi un riposino sul pavimento", riporta la didascalia del post che ha acceso un grande dibattito.Moltissimi infatti hanno apprezzato l'operato del medico, lodandone le capacità e la resistenza, ma molti sono stati anche polemici dicendo che in questo modo si mette a rischio la salute dei pazienti e quella degli stessi medici.

