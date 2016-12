Martedì 27 Dicembre 2016, 13:11

«Il cancro mi ha portato via tantissimo, il corpo a cui mi sono dedicata per anni, la possibilità di avere un figlio, i miei capelli e molto altro. Sono umana, ho paura, piango. Non perdo però la voglia di combattere e la mia fede»: lo ha scritto su Instagram Cheyann Shaw, una bodybuilder 23enne originaria della Florida che meno di una nno fa ha scoperto di avere un tumore ovarico al quarto stadio. Lo ha scritto come didascalia ad una foto di un "prima e dopo", per mostrare quali sono gli effetti del cancro sul suo corpo.Quel corpo che aveva costruito faticosamente per due anni, e che ora è tanto cambiato dalla malattia.Tutto è cominciato quando i medici le trovarono una pallina sotto l'ombelico, inizialmente diagnosticata come una cisti. Ma quando i dolori hanno cominciato ad aumentare, sono subentrati vomito e interruzione del ciclo, allora la risonanza magnetica ha scoperto la presenza del cancro, proprio poco prima del suo matrimonio.Cheyann è stata sottoposta a un intervento di chirurgia che l'ha privata della milza, l'appendice, una parte del colon e l'utero, ma ha deciso di condividere con gli altri la sua battaglia, mostrando tutti gli aspetti della malattia.

