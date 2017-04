In chat chiede all'adolescente di mostrare quello che ha sotto l'asciugamani: lei risponde così

Domenica 9 Aprile 2017, 16:26

Alle chat molesteun'adolescente del Nord Carolina (negli Stati Uniti), ha deciso di reagire in un modo originale. Un ragazzo della sua scuola con cui era solita scambiarsi messaggi online le aveva chiesto in modo malizioso cosa ci fosse sotto l'asciugamani che la copriva uscita dalla doccia.La ragazza, come riporta il Mirror, ha trovato la risposta perfetta alla richiesta di un'immagine del suo corpo nudo. Ha iniziato prima col togliersi l'accappatoio e dopo ha mostrato i 19 asciugamani diversi che aveva indosso.Sul più bello ha mostrato la sua faccia ricoperta da una maschera di bellezza.

