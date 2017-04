La sexy modella posta la foto del lato B con la cellulite: "Non me ne devo vergognare"

Mercoledì 12 Aprile 2017, 17:43

Anche le modelle hanno la cellulite. A farlo sapere al mondo ha pensato Charli Howard, bellissima top inglese, che ha condiviso su Instagram una foto del suo lato B con qualche imperfezione dovuta alla buccia d'arancia. Un messaggio positivo per far capire a tutte le donne che la perfezione è un'utopia e che avere un po' di cellulite è perfettamente normale.«Malgrado allenamenti, corsa veloce e squat non sono riuscita a sbarazzarmene - ha scritto - per tutta la mia vita ho invidiato le compagne di scuola con fisici perfetti e le attrici da copertina. Poi mi sono resa conto di quanto è naturale avere la buccia d'arancia».Charli era già salita agli onori delle cronache per aver litigato con la sua agenzia che le chiedeva di dimagrire ancora. Da allora è una delle paladine delle foto al naturale.«Ora so che un po' di cellulite non mi rende più brutta e non è qualcosa di cui devo vergognarmi. Non fatelo nemmeno voi». La foto, ovviamente, è diventata virale.

