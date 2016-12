Venerdì 23 Dicembre 2016, 15:47

di Federica Macagnone

Maxi rissa al banchetto nuziale con scene da far west, scazzottate e sedie che volano, antichi rancori che esplodono come vulcani e sfociano in una violenza inaudita. Il tutto dopo un colpo di scena degno delle più fantasiose commedie brillanti americane: l'ex fidanzato della sposa ha messo infatti in atto la sua vendetta a sorpresa distribuendo a tutti gli invitati foto della donna mentre fa sesso. Una provocazione feroce che ha trasformato in un campo di battaglia la sala di un centro congressi di Toronto, in Canada, dove si stava svolgendo il pranzo.Nel filmato, postato su Twitter il 22 dicembre e diventato immediatamente virale, si vedono gli invitati mentre si prendono a cazzotti e si lanciano sedie l'uno contro l'altro, in una spirale di violenza fuori controllo. Un utente che ha rilanciato il filmato ha raccontato di come la distribuzione delle foto ai tavoli abbia in un primo momento raggelato tutti prima che l'atmosfera si surriscaldasse, mentre un altro ha sottolineato come tra le famiglie ci fossero vecchie ruggini.

