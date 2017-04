Cameriera 18enne molestata dal capo sul posto di lavoro, i colleghi le tirano un colpo basso -Guarda

Sabato 8 Aprile 2017, 19:19

Molestata dal suo capo riceve una pessima sorpresa dai suoi colleghi., 18enne cameriera presso il ristorante Chili a Whitehall, Pennsylvania, negli Usa, è stata molestata più volte dal suo capo che le ha reso le ore di lavoro veramente difficili. I suoi colleghi, al corrente di quello che accadeva, hanno così deciso di festeggiare il capo nel giorno del suo compleanno con una torta in cui lo si invitava ad avere rapporti con Emily.La ragazza lavora nel ristorante da quando aveva 16 anni, ma recentemente è cambiato il datore di lavoro che da subito si è mostrato molto "premuroso" nei suoi confronti.Secondo quanto riporta il Mirror la ragazza è stata costretta a subire abbracci, contatti fisici inopportuni da parte del capo che è arrivato persino a presentarsi a casa sua e a spacciarsi per il suo uomo.Emily ha messo in chiaro le cose con il boss, ma ha continuato a lavorare al ristorante fino a quando i colleghi non hanno presentato l'inopportuna torta. Nessuno di loro ha mostrato alcuna forma di sostegno da parte della ragazza che ha denunciato l'accaduto sui social, con tanto di foto della torta, scatenando le ire degli utenti della rete.

