Tenta di tuffarsi in piscina dal tetto di un hotel, ma non centra la vasca

Martedì 3 Gennaio 2017, 16:40

di Federica Macagnone

Un'impresa scellerata si è trasformata in un vero disastro per uno youtuber che da mesi documenta i suoi salti in piscina dai balconi degli hotel: dopo sette tentativi andati a buon fine, l'ottavo si è concluso con una catastrofe per l'uomo che non ha centrato lo specchio d'acqua finendo per rompersi entrambe le caviglie.Da mesi "xo 8Booth" filma le sue bravate, pubblicando su Youtube i video dei suoi salti nel vuoto da svariati metri. Ma mentre nei recenti filmati la buona sorte lo aveva accompagnato, consentendogli di potersi vantare delle sue imprese, nell'ultimo caso sembra avergli voltato le spalle. Come si vede nelle immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso dell'hotel Pacific, a Laguna Beach, in California, l'uomo è saltato dal tetto dell'albergo mancando per pochi centimetri la piscina, atterrando con entrambe le gambe sul cemento e finendo in acqua a testa in giù. Il salto è stato documentato anche dalla telecamera GoPro dell'uomo che, quando si rende conto che sta per atterrare sul cemento, emette un urlo disperato. Le immagini si chiudono con xo 8Booth che si contorce dal dolore e che viene soccorso da un amico e dalle foto dalle ferite riportate dopo l'incidente: l'uomo si è rotto entrambe le caviglie e, probabilmente, non sarà più in grado di camminare come prima.Il video non è passato inosservato ed è già stato visto oltre 740mila volte ricevendo critiche feroci. «Deve ringraziare Dio se può raccontarla questa bravata» ha scritto un utente. «Poteva andare molto peggio» ha commentato una donna. Se la lezione sia bastata a xo 8 Booth per accantonare questo tipo di bravate non è dato saperlo: certo è che dovrà rinunciarci per un bel po' di tempo.

