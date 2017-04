Bimba trovata nella giungla, viveva come Mowgli: ecco perché è stata abbandonata

Sabato 8 Aprile 2017, 23:02

Trovata che viveva con le scimmie è stata soprannominata Mowgli per la somiglianza con il celebre protagonista de "Il libro dela giungla", ma la bambina nasconde una storia molto più triste. Secondo le prime indagini della polizia indiana, la bimba che ha 8 anni, sarebbe stata abbandonata nei boschi dai genitori a causa della sua disabilità e del fatto che fosse una femminuccia.A quanto riporta il Sun non sarebbe nemmeno vera la notizia che la piccola sarebbe stata allevata dalle scimmie. La piccola era terrorizzata dal'uomo, infatti, alla vista dei primi soccorsi avrebbe provato a fuggire a quattro zampe. La bambina non è in grado di capire nessuna lingua e per ora si trova ricoverata in ospedale in attesa di svolgere tutti gli esami e le cure necessarie.

