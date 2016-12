La bimba non vuole regali: “A Natale voglio dare cibo ai senzatetto”

Sabato 31 Dicembre 2016, 15:52

Bella ha 5 anni ed è l'eroina del Natale appena passato. La piccola, che vive in Inghilterra, ha infatti chiesto ai genitori di non farle regali, bensì di aiutarla a cucinare un pasto caldo per i senzatetto della propria città. Ed è così che ha passato un'intera giornata a sfamare i meno fortunati.«Tutto è iniziato all'inizio di dicembre, durante un viaggio in Cornovaglia» - raccontano orgogliosi i genitori di Bella, Adam e Samantha, a Metro.co.uk - «Aveva visto un clochard infreddolito in strada e ci aveva chiesto di comprargli del cibo. Pianse molto, da allora non vuole più vedere persone costrette a chiedere l'elemosina».L'idea della bimba è stata semplice ma geniale: raccogliere tutti gli avanzi delle grandi abbuffate natalizie e utilizzarli come ingredienti per un risotto al tacchino, una ricetta che i genitori avevano trovato su un libro dello chef Jamie Oliver. Ovviamente la mamma di Bella è orgogliosa dell'altruismo della figlia e ha deciso di aprire anche una raccolta fondi per aiutare i clochard che non hanno da mangiare né un tetto sotto il quale vivere.

