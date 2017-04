Venerdì 7 Aprile 2017, 20:49

Trovata priva di sensi dalla polizia sul marciapiede in strada a soli 18 mesi, mentre i genitori erano svenuti in casa dopo essersi fatti di eroina. Probabilmente la piccola A.B. deve aver ingerito la droga tenuta in casa dalla madre e dal padre, così da causarle un malore e da portarla ad allontanarsi di casa e a collassare.Secondo quanto riporta il Mirror, la piccola che vive in Ohio, è stata trovata senza sensi e blu in viso da un vicino di casa che ha subito allertato la polizia. Immediatamente soccorsa e portata in ospedale dove si trova ancora oggi in gravi condizioni in terapia intensiva: secondo i medici le sue condizioni sono estremamente gravi ma la piccola potrebbe riuscire a cavarsela.I poliziotti si sono occupati dei genitori, trovati privi di sensi nel pavimento della loro cucina, in preda agli effetti dell'eroina. Appena svegliati la donna si è preoccupata di trovare i soldi della droga, non facendo il minimo riferimento alla figlia. Entrambe sono stati arrestati e adesso rischiano una condanna fino a 3 anni di carcere.

