Danno fuoco a un senzatetto la notte di Natale: la polizia diffonde il video che li inchioda

Martedì 27 Dicembre 2016, 11:30

Nella notte di Natale un feroce caso di cronaca ha scosso Berlino. Un senza tetto di 37 anni è sfuggito solo per il tempestivo intervento di alcuni passanti a una morte atroce, dopo che sconosciuti avevano appiccato fuoco ai suoi vestiti mentre dormiva su una panchina in una fermata della metropolitana di Schoenleinstrasse, tra i quartieri di Neukoelln e Kreuzbaerg. Dalle immagini di una telecamera collocata all'interno di un vagone della metropolitana, gli inquirenti ritengono di aver individuato in 7 giovanissimi i potenziali autori e hanno diffuso le immagini. I presunti responsabili, di età compresa fra i 15 e i 21 anni, si sono autonomamente presentati a diversi uffici di polizia della città e vengono al momento interrogati da funzionari della commissione omicidi, come riferito dalla Dpa. «Sappiamo che il responsabile è il 21enne», ha detto il vice-capo dell'ufficio stampa della polizia, Thomas Neuendorf, alla tv pubblica Rbb. Due settimane fa la polizia aveva arrestato un bulgaro che nel mese di ottobre aveva colpito con un calcio alle spalle una ragazza, mentre scendeva gli scalini in una fermata della stessa linea metropolitana del caso del senza tetto. La vicenda era stata accompagnata da polemiche, perché le autorità avevano diffuso il video che ha poi permesso di riconoscere l'autore con due mesi di ritardo.

