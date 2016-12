Berlino, ecco il video choc dell'attentato girato da un passante -GUARDA

Venerdì 23 Dicembre 2016, 10:51

Un filmato amatoriale girato da un testimone oculare racconta gli attimi in cui il camion guidato dal sospetto ricercato in tutta la Germania piomba a tutta velocità sulla folla riunita nel mercatino di Natale sulla Breitscheidplatz.A pubblicarlo sul sito è stata ieri sera la Bild, sottolineando come la sequenza mostri chiaramente non solo la velocità a cui procede il mezzo, ma anche la direzione da cui proviene e il fatto che avesse le luci accese, diversamente da come si era ritenuto finora.

