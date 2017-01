Baghdad, autobomba al mercato: 39 morti e 57 feriti. Lo rivendica l'Isis. Esplosioni anche in Somalia

Lunedì 2 Gennaio 2017, 12:25

Iraq attack: Baghdad suicide car bomb blast kills 35 https://t.co/wb5XPL5q4q — WORLD NEWS (@WorldNews7777) 2 gennaio 2017

Hollande a Baghdad: "Lotta all'Is in Iraq previene terrorismo da noi" https://t.co/BccMCNtSmt pic.twitter.com/nctbloHK08 — Binary Option Europe (@BinaryOptionEU) 2 gennaio 2017

BAGHDAD - Dopo la strage di Istanbul,. Trentanove persone sono state uccise oggi a Baghdad dall'esplosione di un'autobomba, secondo quanto riferisce la televisione panaraba satellitare Al Jazira. IL'emittente afferma che altre 57 persone sono state ferite. Oggi il presidente francesesi trova in visita nella capitale irachena.e un altro compiuto sabato con un bilancio di 28 morti. Lo riferisce la televisione satellitare panaraba Al Jazira. L'agenzia Ap sottolinea che la rivendicazione è stata postata in un sito online normalmente usato dai jihadisti.Intanto la polizia somala ha riferito che, a poche centinaia di metri dal quartier generale dell'Unione Africana, uccidendo almeno tre persone. È seguita una seconda esplosione e si sono uditi colpi di arma da fuoco, ma ancora non ci sono informazioni dettagliate. Vicino al luogo dell'esplosione ci sono anche gli uffici delle Nazioni Unite e il Peace Hotel, frequentato da stranieri.

