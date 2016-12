Sabato 31 Dicembre 2016, 16:15

Unha visto la propriasfumare definitivamente insieme al proprio, caduto da un traghetto in. Ilcattura il momento esatto in cui il quattro ruote motrici è, a nord di Brisbane,, l'autrice del video, ritiene che il 4x4 è ormai arrugginito a 60 metri di profondità: "Per fortuna nessuno era dentro la macchina" ha detto "Ma un bel paio di cellulari, carte di credito, passaporti e oggetti di valore sono andati tutti sott'acqua". Il gruppo di escursionisti si dirigeva verso l'isola per celebrare il Capodanno."Alcune ragazze, ovviamente, piangevano perché i loro telefoni e tutto quello che era nella macchina è affondato" ha detto laera parcheggiata accanto al 4x4 quando è caduto in mare: "Un giovane ragazzo ha cercato di afferrarlo ma non ha avuto molta fortuna".Inoltre le vittime dello spiacevole inconveniente si sono anche lamentate per la scarsa assistenza e cortesia del personale.

