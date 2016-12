Assiste a una dichiarazione d'amore e fa la diretta Twitter: i post diventano virali

Giovedì 22 Dicembre 2016, 19:09

Entra in un bar nel momento meno opportuno e decide di farci una. Un utente di nome Jerry, di Brooklyn, arriva in un bar mentre laSono l’unico cliente nel bar e la cameriera ha appena confessato al cameriere di avere una cotta per lui, vi tengo aggiornati, esordisce con il primo Tweet e poi continua.Lui le ha chiesto “da quanto” e lei ha risposto “sei mesi”. VAI RAGAZZA FAI LA TUA MOSSALui ha detto che ha bisogno di andare nel retro per pensare a che cosa direLei è in evidente stato di agitazione e io vorrei chiederle dell’altro caffè ma non lo so, le sono vicinoHo ottenuto il caffè, del ragazzo ancora nessuna tracciaCA**O! È APPENA TORNATO DAL RETRO E L’HA BACIATA!“Non volevo ammetterlo a me stesso ma anch’io ho sempre provato qualcosa per te” DITEMI CHE NON STA SUCCEDENDO DAVVEROMi hanno appena chiesto se per me è okay se si assentano qualche minuto. CERTO CHE PER ME È OKSono appena tornati sorridenti e mano nella mano. Tutto questo è meravigliosoTra un sorso di cappuccino e l’altro continuano a dirsi quanto siano felici, e io ancora non ci sto credendoSi sono appena baciati ancora, ma hanno provato a nascondersi per non farsi vedere da me. Questi due sono perfetti insiemeLa cameriera mi ha appena regalato un muffin per “Averli sopportati”. MA È STATO UN ONOREVado via perchè stanno chiudendo, ma questa serata ha solidamente ravvivato la mia fede nell’umanità. L’AMORE È FUORI CHE CI ASPETTA, SIATE COME LA CAMERIERA E ANDATEVELO A PRENDERE

