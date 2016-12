Arabia Saudita: Uomini e donne non possono fare festa insieme. Arrestato il padrone di casa -Video

Giovedì 29 Dicembre 2016, 20:15

Alcunesono statedalla '' indopo essere state viste indossare abiti in stile occidentale, ballare, e fare festa con gli uomini. L'uomo che ha organizzato la festa, dove sarebbe anche stato consumato alcol, è stato anch'esso arrestato. La festa si è svolta nella città di, sulla costa occidentale del paese. Ildel party è diventato virale dopo essere stato pubblicato suCi sono regole severe in materia di raduni misti di uomini e donne non imparentati in Arabia Saudita, nazione musulmana conservatrice, mentre la vendita e il consumo di alcol è rigorosamente fuori legge.Queste regole in Arabia sono valide per musulmani e non musulmani. Non appena il filmato è stato visto dalla polizia, è cominciato il lavoro di localizzazione dell'appartamento, attraverso alcuni indizi forniti dal video.Il principale sospettato, un uomo giordano che ha organizzato l'incontro, è stato arrestato mentre metteva in atto il tentativo di fuggire dal paese. Dopo essere stato arrestato e interrogato, alla fine ha ammesso di aver organizzato la festa. Potrebbe subire pene severe, tra cui la detenzione e la fustigazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA