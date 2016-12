Ambasciatore ucciso, il poliziotto amante della moglie confessa

Venerdì 30 Dicembre 2016, 19:37

C'è una storia di infedeltà coniugale dietro il giallo dell'ambasciatore greco ucciso in Brasile e ritrovato carbonizzato in un'auto data alle fiamme. Lo riporta il sito del quotidiano locale O Dia Il poliziotto militare Sergio Gomes Moreira Filho, presunto amante della moglie del diplomatico ucciso, avrebbe confessato l'omicidio dell'ambasciatore greco in Brasile, Kyriakos Amiridis. Lo riferisce il sito del Globo . L'uomo era stato fermato insieme con la moglie del diplomatico, e secondo la polizia i due sarebbero amanti. Quindi la pista principale sarebbe quella passionale.Lo stesso poliziotto ha spiegato di aver ucciso l'ambasciatore con la pistola dopo una lite violenta in casa. Dopo, ha spostato il corpo utilizzando l'auto noleggiata dalla vittima.

