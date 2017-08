A 94 anni costruisce la piscina per i bimbi dei vicini: il motivo è commovente

Lonely after losing his wife, this man put swimming pool in his yard for the neighborhood kids.



Una piscina per bagnarsi, giocare e divertirsi: questo il regalo cheuomo di 94 anni del Minnesota, ha voluto fare ai bambini dei suoi vicini. Anziano giudice in pensione, ha perso la moglie Evy per un tumore e ha pensato di trovare un antidoto alla tristezza, stanco della solitudine.La storia ha commosso in tanti ed è stata raccontata dai giornali locali. La moglie è morta di un cancro nell'aprile del 2016, pochi giorni prima del loro 66esimo anniversario di matrimonio. Da quel momento in poi, l'uomo ha trovato difficile rimanere in casa da solo: "Non immaginate cosa si provi. Si piange tanto. È normale che sia così perché lei non è qui", ha spiegato l'uomo. Nonostante abbia tre figli, Keith non ha nipoti, nessuno che possa rallegrare quella tristezza."Dovresti adottare tutti i bambini del vicinato. Sono loro i tuoi nipoti", gli ha detto un amico un giorno e così ha fatto installare la piscina nel suo giardino. "Sapevo che sarebbero venuti", ha detto l'uomo. Un investimentoda 20mila dollari.