Italiani e gioco: spesi 18,5 miliardi in un anno. Incasso record per lo Stato: 10 miliardi di euro

Giovedì 29 Dicembre 2016, 15:05

di Ida Di Grazia

: è quanto hanno speso gli italiani nei giochi pubblici durante il 2016 - secondo i dati elaborati da Agipronews - a fronte di una raccolta complessiva dell'industria del gioco pari a. Nel 2015 la spesa netta dei giocatori italiani aveva raggiunto quota 17,1 miliardi (la raccolta lorda era stata pari a 88 mld) e dunque l'incremento di spesa è stato dell'8,3%. Considerando la popolazione residente (50,6 milioni), in media ogni italiano maggiorenne nel 2016 ha speso 365 euro in giochi, un euro al giorno.Un primato assoluto che fa segnare una crescita - secondo l'elaborazione Agipronews - del 24% rispetto agli 8 miliardi incassati dall'erario nel 2015. Conti alla mano, ci troviamo di fronte a un incremento di due miliardi 'secchi'.Il prelievo di 10 miliardi destinati all'erario, rispetto ai 18,5 incassati dagli operatori, portano ad una aliquota reale del 54,5%. In sostanza, ogni 10 euro, 5,5 finiscono nella cassaforte statale.La voce che più contribuisce al gettito, pari al, è quella degli apparecchi da intrattenimento (, che versano complessivamente allo Stato, dei quali, 4,6 provenienti dalle sole slot machine (+36% rispetto al 2015).Tale incremento è dovuto soprattutto ai provvedimenti del governo Renzi, in particolare al sensibile aumento della tassazione previsto dallae in vigore dal 1° gennaio scorso: dal 13%, il prelievo erariale è passato al 17,5% degli incassi.Discorso analogo, ma in forma più attenuata, per le Videolottery, che versano allo Stato 1250 milioni (+13%) in virtù di un prelievo passato dal 5% al 5,5%.Tra le voci cardine del prelievo statale, spiccano ilconi e il, mentre dalarriva quasi mezzo miliardo di euro:

