Banche, il Tesoro risponde alla Bce: fondo da 20 miliardi sufficiente per tutto

Martedì 27 Dicembre 2016, 18:19

Il perimetro del fondo per le crisi bancarie istituito con il decreto salva-risparmi è stato disegnato in modo ampiamente sufficiente a far fronte a tutte le esigenze di intervento che dovessero emergere dalle situazioni attualmente sotto osservazione da parte delle istituzioni. Lo precisano fonti del Mef, rispondendo alle critiche della Bce, a proposito del fondo da 20 miliardi che potrà essere sfruttato per ricapitalizzazioni precauzionali, come quella richiesta da Mps, o per la garanzia dello Stato sulle nuove emissioni per far fronte a carenze di liquidità.

